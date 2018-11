Venerdì 23 Novembre 2018, 15:56 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 15:57

Alimenti in cattivo stato di conservazione destinati a un centro di accoglienza per stranieri trasportati insieme a rifiuti domestici nello stesso furgone. È quanto scoperto dai carabinieri della stazione di Montefredane, comune in provincia di Avellino, nell'ambito di controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare. I militari hanno proceduto al controllo di un furgone scoprendo che trasportava, insieme a rifiuti domestici, dei pasti precotti in cattivo stato di conservazione.Gli immediati accertamenti svolti con l'ausilio di sanitari dell'Asl di Avellino hanno consentito di stabilire che gli alimenti erano destinati a un centro di accoglienza per stranieri dove il personale operante ha esteso il controllo. All'esito delle verifiche, sono emerse irregolarità igienico-sanitarie nonché di carattere amministrativo che hanno portato alla chiusura di vari locali e al trasferimento di alcuni cittadini extracomunitari in un'altra analoga struttura. Il cibo trasportato è stato sottoposto a sequestro sanitario e immediatamente distrutto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.