Nei tempi in cui furoreggia Geolier e anche la musica cosiddetta leggera diventa leggerissima, ma allo stesso tempo tanti autori di musica pop vantano studi musicali accademici, ecco che il Conservatorio Cimarosa di Avellino, nella sua mission di stretto legame con il territorio, vara l'ennesima iniziativa. Il Conservatorio incontra le Scuole: è il titolo del tour che, da oggi a mercoledì 26 aprile, farà tappa in diverse scuole ad indirizzo musicale della Campania.

L'iniziativa ha come obiettivo quello di diffondere la musica classica tra gli studenti degli Istituti di secondari di primo e secondo grado. Si parte oggi dall'Istituto Comprensivo De Amicis-Masi di Atripalda. Si proseguirà alla scuola media Criscuolo di Pagani (mercoledì 19), all'Istituto comprensivo Galiani di Torchiati (giovedì 20), al Liceo musicale De Sanctis di Cervinara (venerdì 21) e all'Istituto comprensivo Cocchia di Avellino (mercoledì 26 aprile). Ad esibirsi, sotto la direzione di Salvatore Rella, sarà l'Ensemble di flauti e percussioni del Cimarosa. Il programma prevede i brani di Rossini (ouverture da La Gazza Ladra e dal Guglielmo Tell), Ponchielli (La Danza delle ore), Bizet (da L'Arlesienne Farandole), Morricone (Moment for Morricone).

Doppio appuntamento settimanale per la rassegna Incontri in Biblioteca. Oggi alle 17.30 presso il Palazzo della Cultura in Corso Europa ad Avellino è attesa la presentazione del libro, Mezzamela. La bellezza di amarsi alla pari, di Matteo Bussola alla presenza dell'autore, scrittore, fumettista e conduttore radiofonico. Si tratta di un libro illustrato, un delicato diario di educazione sentimentale che fotografa l'adolescenza e tutti i suoi cambiamenti; un romanzo sui primi amori ma anche sulle fragilità e sullo smettere di proteggersi per paura. Sabato 22 aprile nuovo appuntamento: alle 17.30 presentazione del libro "Tra (me E me) di Angelica De Gianni.

Continua fino al prossimo 4 giugno, presso l'ex Eliseo la mostra Banksy è chi Banksy Fa! An unconventional Street Art Exhibition, dedicata celebre artista di Bristol, ma anche alcuni dei principali protagonisti della scena street art internazionale (dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso 7,50 euro). Presso l'Axrt Contemporary Gallery di via Mancini ad Avellino è ancora protagonista (fino al 6 maggio) la mostra del fotografo Francesco Cabras. Prosegue il secondo appuntamento con Un anno di mostre al Museo Irpino. Negli spazi espositivi dell'ex Carcere Borbonico di Avellino, è possibile visitare la mostra antologica Il Tempo Interiore. Archivi dell'Io (Opere 1985-2012) in memoria del fotografo Adriano Eccel, a cura di Martina Belluto, Gerardo Fiore e Franco Sortini. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 29 aprile, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiusa nelle giornate di domenica e lunedì). Arte contemporanea protagonista anche al Castello di Bisaccia con Sincronie di visioni dei due artisti irpini Celeste Napolitano e Generoso Vella.