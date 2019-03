CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 16 Marzo 2019, 09:36

Vincenzo Ciampi non si ricandiderà. Il sindaco sfiduciato, come un fulmine a ciel sereno, tramite i social, comunica la scelta che riapre completamente i giochi all'interno dei Cinque Stelle. La scelta, come dichiarato nel post apparso nel pomeriggio di ieri su facebook, sarebbe legata esclusivamente alla volontà del Commissario prefettizio di prendere ancora tempo sul dissesto finanziario. «Questa strada rappresenta scrive Ciampi - l'unico rimedio utile per affrontare, gestire e risolvere la grave crisi finanziaria in cui versa il Comune. Del resto, avendolo approvato in giunta, ritenevo doveroso verso gli avellinesi continuare il mio impegno qualora fosse stato confermato dal commissario.