Venerdì 9 Agosto 2019, 11:15

Il commercialista Attilio Adinolfi ai domiciliari. Ha sottratto alla curatela fallimentare affidatagli una somma di danaro ingente per far fronte ad un'improvvisa necessità familiare. Sono tre giorni che sono stati emessi i provvedimenti restrittivi dei confronti del professionista, 55 anni, avellinese, importante consulente della procura di Avellino, negli organi statutari dell'ordine dei commercialisti. Una volta resosi conto che le restituzioni al fondo di cui era garante stavano avvenendo con ritardo, ha deciso di rivolgersi al magistrato della Fallimentare del tribunale di Avellino per raccontare tutto.