Cresce ancora il numero delle vittime del Coronavirus in provincia di Avellino. Sono decedute, nella terapia sub intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”, due pazienti: una 90enne di Chiusano San Domenico, ricoverata dall’1 gennaio, e una 91enne di Bagnoli Irpino, ricoverata dal 5 gennaio. Al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “Moscati” risultano ricoverati 21 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva. Intanto, l’Asl di Avellino comunica altri 48 casi di contagio su un totale di 914 tamponi analizzati dai laboratori.

