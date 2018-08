Venerdì 10 Agosto 2018, 12:40

Il corpo senza vita di un uomo di 53enne è stato ritrovato questa notte in un fondo a un pozzo nelle campagne di Castelfranci. Il cadavere è stato rinvenuto nel corso delle ricerche avviate dai Carabinieri dopo la segnalazione di allontanamento fatta ieri da parte dei familiari. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella. La salma è stata traslata presso l'ospedale Moscati in attesa di esame autoptico. Il cadavere del 53enne è stato recuperato grazie al supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), Servizio Regionale Campania.