Avellino, un'altra vittima del Covid: muore 81enne non vaccinata

Secondo decesso in 48 ore all’ospedale Moscati di Avellino. È deceduta nell’area Covid di Malattie Infettive della città ospedaliera, una paziente di 81 anni di Lioni. L’anziana era ricoverata in terapia sub-intensiva dal 14 novembre scorso. La donna non era vaccinata. Due giorni fa ha perso la vita una 63enne di Avellino, docente in pensione. Era risultata positiva al Covid-19 al rientro da un viaggio all’estero. Nell’area Covid di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono ricoverati 9 pazienti.