Covid, ancora vittime in Irpinia: anziana morta al Moscati

Il Covid-19 continua a mietere vittime in Irpinia. È deceduta nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati di Avellino, una paziente di 91 anni di Serino (Avellino), ricoverata dal 28 dicembre scorso. Si tratta del secondo decesso in meno di 24 ore nel nosocomio del capoluogo irpino a causa del virus. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 36 pazienti: 3 in terapia intensiva, 23 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid ad Avellino, sette nuovi posti letto riservati ai bambini... LA LOTTA AL COVID Covid, no-vax over 50 in trincea ad Avellino solo mille si arrendono LA PANDEMIA La strage di anziani non si ferma, il Covid uccide un 92enne in...