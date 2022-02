Il Covid miete altre vittime, due decessi al Moscati di Avellino

Il Covid miete altre vittime in Irpinia. Sono due i decessi al Moscati di Avellino. È deceduta spirata nella terapia intensiva del Covid Hospital una paziente di 81 anni di Salza Irpina, ricoverata dal 23 febbraio in terapia sub-intensiva e intubata ieri pomeriggio. Morto anche un paziente di 92 anni di Avellino, ricoverato dal 18 febbraio nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 39 pazienti: 5 in terapia intensiva e 17 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 15 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 1 in Pediatria e 1 nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia della Città ospedaliera.