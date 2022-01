Covid, morta una 44enne di Montoro: è la terza vittima in poche ore in Irpinia

Il Covid-19 si porta via una 44enne di Montoro. Il comune della valle dell'Irno deve contabilizzare in poche ore due decessi. La donna è spirata questo pomeriggio, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera Moscati. Era ricoverata dal 16 gennaio in terapia sub-intensiva e intubata la notte scorsa. Sempre al Moscati sono morti altri 2 pazienti: un 89enne di Torella dei Lombardi, ricoverato dal 9 gennaio scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive e una paziente di 82 anni di Montoro, ricoverata dal 16 gennaio scorso nella terapia subintensiva del Covid Hospital. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 39 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera.

