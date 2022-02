Il Covid torna a fare vittime in Irpinia, deceduta una 89enne

Ritornano le vittime per Covid-19 in Irpinia. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è deceduta una 89enne di Fontanarosa. Era ricoverata in Terapia Intensiva. Scende, intanto, il numero di pazienti in Irpinia alle prese con il virus. Nel presidio ospedaliero arianese sono ricoverati 24 pazienti, positivi al Covid, di cui: 3 degenza ordinaria (Area Covid), 10 in sub intensiva (Area Covid), 1 in terapia intensiva, 9 Medicina Covid e 1 Cardiologia. All’azienda ospedaliera Moscati di Avellino risultano, invece, 35 pazienti, di cui 2 in terapia intensiva.