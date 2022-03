Il Covid uccide altri due anziani negli ospedali irpini

Altri due anziani uccisi dal Covid in Irpinia. È deceduto al pronto soccorso della Città ospedaliera di Avellino, un paziente di 90 anni di Atripalda. Il tampone naso-faringeo effettuato poco prima del decesso è risultato positivo al virus. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirato un 88enne di Mirabella Eclano, ricoverato in Medicina Covid. Scendono, di contro, i posti letto occupati da pazienti alle prese con il virus. Sono 21 i ricoverati all’ospedale Frangipane (nessuno in terapia intensiva) e 38 pazienti all’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.