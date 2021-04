Covid: altri quattro morti in Irpinia, tra le vittime un 64enne napoletano

Il virus continua a mietere vittime in provincia di Avellino. Quattro in poche ore. Sono deceduti nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati, tre pazienti: un 78enne di Montoro, ricoverato dal 31 marzo nella terapia subintensiva del Covid Hospital; un 78enne di Lioni, ricoverato dal 23 marzo e in terapia intensiva dal 9 aprile; un paziente di 63 anni di Serino, ricoverato dal 30 marzo e in terapia intensiva dal 7 aprile. Al presidio ospedaliera Frangipane di Ariano Irpino è invece spirato un 64enne di Napoli, ricoverato in Terapia Intensiva.

