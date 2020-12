Un altro medico irpino ucciso dal Coronavirus. Si tratta di Leonardo Nargi, noto ginecologo, da anni in servizio presso la clinica Malzoni di Avellino. Nargi, 71 anni, è deceduto in mattinata all'ospedale Moscati di Avellino dove era ricoverato dallo scorso 8 novembre e dal 19 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva, in considerazione dell'aggravamento delle condizioni. Sconcerto e dolore tra la comunità medica dell'Irpinia e della Campania. Appena qualche settimana fa, è morto l'anestesista della clinica Malzoni, Sergio Pascale.

