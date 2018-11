CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 17 Novembre 2018, 14:00

Claudio ha provato a difendersi, si è battuto contro Gianmarco che era come una furia, fuori di se. Le ferite alle mani rilevate sul suo corpo chiariscono che il giovane di 25 anni ucciso giovedì mattina dal suo amico, aveva capito che non era una lita come tutte le altre. Ma Gimmelli era più forte, forse sotto effetto di psicofarmaci, droga o alcol, l'ha colpito con foga al viso e al collo, uccidendolo.Un'aggressione che si era sviluppata al termine di una discussione violenta, che era scaturita da screzi che nel tempo avevano rovinato i rapporti tra i due. L'altra mattina, a casa di Gianmarco, in Calata Santa Lucia alle Fornelle, i due avevano provato a discutere di una questione aperta tra di loro. Presente anche Ylenia, la ragazza di 18 anni fidanzata d Claudio. Una discussione che poteva finire sui binari di un chiarimento e di una riconciliazione. Ma qualcosa è andato storto. E proprio su questo punto e su cosa abbia scatenato la rissa, è la questione che il pm della Procura Paola Galdo sta lavorando, A raccogliere elementi utili alle indagini è il capo della Squadra Mobile Michele Salemme. Nella giornata di oggi verrà anche affidato l'incarico al perito, Lamberto Pianese, l'incarico di effettuare l'esame autoptico sulla vittima.