Sabato 6 Luglio 2019, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 08:46

Con i droni e a piedi nel fiume a caccia di scarichi. Scattano le denunce per gli sversamenti nella Solofrana. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico in azione tra le province di Avellino e Salerno. Hanno denunciato un imprenditore conciario di Solofra che effettuava, in assenza di autorizzazione, lo scarico nella rete fognaria dei reflui industriali derivanti dalle acque di spruzzo del ciclo di lavorazione del pellame e dalle acque di dilavamento del piazzale. L'ispezione ha riguardato anche altri opifici adibiti alla lavorazioni delle pelli presenti nel distretto industriale.