Omissione di lavori al Mancini di Avellino, a giudizio senza passare dal gup l'ex presidente della Provincia, Domenico Gambacorta, e l'ex responsabile del servizio Edilizia scolastica di Palazzo Caracciolo, Giovanni Micera. Chi pensava che la querelle giudiziaria riguardante il liceo scientifico di via De Conciliis fosse finita con la rimozione dei sigilli e la riapertura della storica sede si sbagliava di grosso. Nonostante sia stato restituito alla sua funzione scolastica originaria, in pratica senza effettuare nessun intervento importante, infatti, l'edificio, posto sotto sequestro il 3 novembre del 2017 dal gip Vincenzo Landolfi, e liberato il 2 marzo scorso dal collega Marcello Rotondi, dopo quasi 3 anni continua ad essere al centro di uno strascico giudiziario. Dei quattro iniziali indagati a vario titolo, che comprendevano anche il dirigente dell'Area Tecnica Antonio Marro e la preside dell'epoca Nicolina Silvana Agnes, restano solo i due raggiunti da decreto di citazione diretta davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona. L'atto è firmato dal procuratore della Repubblica facente funzioni, Vincenzo D'Onofrio, e dai sostituti che si sono occupati del caso dalle prime battute, Roberto Patscot, Cecilia De Angelis e Antonella Salvatore.

La prima udienza del procedimento giudiziario a carico di Gambacorta, difeso dall'avvocato Giancarlo Giarnese, e Micera, assistito da Nello Pizza, è fissata per il prossimo 11 febbraio. Tra i reati addebitati ad entrambi, però, non si parla più dell'omissione in atti d'ufficio, «nell'eseguire e far eseguire tempestivamente i lavori necessari per rimuovere i pericoli legati alla sicurezza dell'edificio, come pure nell'interdire immediatamente l'accesso allo stesso dal quale derivava pericolo di crolli con danno alle persone...» (dice il decreto di sequestro preventivo). Ora, invece, a loro viene imputata la colpa generica e specifica quale imperizia e negligenza nell'omettere di eseguire e far eseguire tempestivamente i lavori necessari a rimuovere i pericoli legati alla sicurezza della scuola, oltre ad omettere di interdire immediatamente l'accesso alla stessa. Manca, insomma, quel pezzo formale di accusa che avrebbe condotto tutti diritti davanti al giudice per le udienze preliminari.



Gup che, attraverso gli atti del dissequestro del fabbricato stabilito da Rotondi, nel quale viene meno il paventato pericolo di crollo imminente supposto dalla Procura e legato allo stato dei solai dell'istituto, avrebbe potuto decidere, con buona probabilità, per il non luogo a procedere. La questione non è considerata chiusa anche per i presunti responsabili di ipotetiche mancanze, rispetto al decreto del gip, che ha deciso per la restituzione del Mancini alla Provincia, eccetto la palestra ex Amabile interamente puntellata, disponendo solo la rimozione di vecchi serbatoi nel sottotetto.

Anche perché se ci fossero stati, e permanessero ancora, dei rischi, mancando opere di messa in sicurezza, ai possibili rei si aggiungerebbero anche figure super partes. L'istanza iniziale, con le consulenze degli ingegneri Paolo Clemente e Francesco Saviano, indicava la «sussistenza di un concreto e attuale pericolo di crollo o rovina dell'edificio», non possedendo «i requisiti minimi di idoneità statica e sismica».



Adesso, dopo un incidente probatorio, perizie e indagini tecniche si è tornati su questioni già dibattute grazie al contributo professionale di noti esperti come Nicola Augenti, voluto proprio dal gip Rotondi. Per la Procura, insomma, almeno fino alla data del sequestro, restano validi i rilievi sui solai della palestra, già chiusa e non collegata al resto della struttura essendo un corpo di fabbrica a sé, e su quelli del secondo piano (2 aule ad angolo ora utilizzate come ufficio) e del terzo piano (sottotetto liberato dal carico dei serbatoi idrici). Per gli imputati si riparte da zero.



