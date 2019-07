Domenica 21 Luglio 2019, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora fiamme nei boschi della provincia di Avellino. Il caldo e il vento hanno favorito lo sviluppo dei roghi in quattro comuni irpini. Sono intervenuti gli uomini del Genio civile di Avellino e della comunità montana Terminio-Cervialto. A fuoco aree verdi nelle campagne alla periferia di Montemarano. Qui è andato in fumo un ettaro di pascolo in località Macchia del Monte. Poi fiamme a Luogosano, San Mango sul Calore e Paternopoli. Gli incendi hanno lambito anche la strada provinciale nel caso di San Mango.