Sabato 20 Aprile 2019, 12:12

Il furbetto del contatore finisce in manette. Qualche giorno fa, un commerciante di Lioni era stato denunciato perché ritenuto responsabile di aver apposto sul contatore un potente magnete al fine di alterarne il funzionamento. Nonostante quel blitz lo ha rifatto. Ieri i carabinieri, dopo aver accertato che il contatore dell’esercizio commerciale era stato nuovamente manomesso per ridurre la contabilizzazione dei consumi, per il titolare del negozio è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.