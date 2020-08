Il gatto è sul tetto e rischia di finire giù, salvato dai caschi rossi del comando provinciale di Avellino che hanno risposto all'appello disperato della proprietaria. In pochi minuti l'arrivo sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti in centro città, in via Giovanni Di Guglielmo, per il salvataggio di un gatto in bilico su una grondaia di un tetto di un palazzo della zona. Il pronto intervento ha permesso il recupero del felino e di riconsegnarlo alla proprietaria che ha ringraziato i caschi rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA