Fiori e lumini per Mimì Manzo a due anni dalla sua scomparsa. Sono stati collocati nella chiesa del Gesù Redentore di Prata Principato Ultra, sotto la Madonna, e a ridosso dell'incrocio dove fu visto per l'ultima volta. Ieri l'iniziativa dei familiari del muratore 71enne, di cui dall'8 gennaio 2021 si è persa ogni traccia. Un anniversario amaro per le sorelle e per i figli che sperano in una svolta nel caso.

In settimana riprenderanno le ricerche da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Avellino, sempre sul territorio del comune di Prata Principato Ultra. Verranno utilizzate attrezzature speciali e ci sarà l'ausilio di personale specializzato. Ci sono altre aree da setacciare che sono state già individuate dai militari. Potrebbero interessare anche il depuratore e le zone a ridosso dello stesso impianto. Non si esclude, comunque, che gli uomini dell'Arma possano tornare sui luoghi già verificati. Un'ulteriore visita per approfondire determinati aspetti investigativi, che potrebbero indirizzare l'attività. La lente d'ingrandimento degli inquirenti potrebbe concentrarsi su alcuni elementi importanti che permetterebbero di aggiungere tasselli fondamentali al mosaico generale.

Tutti vogliono la verità su quanto accaduto quella sera, sulla sorte toccata al 71enne muratore. A cominciare dalle sorelle e dai figli di Mimì Manzo. Tra oggi e nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un vertice in Procura. Una riunione operativa per puntare i riflettori su aspetti specifici. L'intenzione degli investigatori è di chiudere la pratica in tempi rapidi. Sempre in giornata le sorelle di Mimì Manzo, Lucia e Mena, dovrebbero incontrare il loro legale, l'avvocato Nicodemo Gentile (è anche presidente dell'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse). Gentile, a sua volta, potrebbe chiedere un incontro con il procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma. Proprio quest'ultimo ha fatto imprimere un'importante accelerazione alle indagini. E nel corso degli ultimi mesi i Carabinieri hanno raccolto una serie di elementi che ha permesso di chiarire vari aspetti della vicenda, balzata agli onori della cronaca nazionale (Chi l'ha visto su RaiTre, tiene desta l'attenzione).

Nei mesi scorsi, dunque, sono stati eseguiti sopralluoghi da parte dei militari, anche con il supporto dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino e del Nucleo Sommozzatori dei caschi rossi. Lo scorso novembre le ricerche si sono concentrate in via Fontana del Prete, nella zona della Basilica. I sommozzatori hanno ispezionato pozzi e corsi d'acqua presenti nelle vicinanze dei luoghi dove le telecamere hanno ripreso per l'ultima volta Mimì Manzo. Il personale specializzato si è anche calato in due tombini individuati dagli inquirenti. Al momento risultano indagati la figlia del muratore scomparso, Romina, per sequestro di persona. Gli amici Alfonso Russo e Loredana Scannelli che hanno ricevuto un'informazione di garanzia per favoreggiamento e false dichiarazioni. Mentre Pasqualina Lepore, mamma di Loredana, deve rispondere solo di favoreggiamento. I difensori sono gli avvocati Federica Renna, Palmira Nigro e Rolando Iorio.

In settimana, dunque, a Prata Principato Ultra torneranno gli uomini in divisa per scandagliare il territorio alla ricerca di tracce che possano chiudere il cerchio dopo due anni. Ieri, dunque, è stato il giorno del ricordo e della preghiera. E non solo per i familiari. Ma anche per il resto della comunità di Prata Principato Ultra, che pure cerca la verità. Un mistero lungo due anni che si spera possa essere risolto già all'inizio del 2023 con le nuove attività investigative dei Carabinieri sotto il coordinamento della Procura avellinese. Mimì Manzo fu visto per l'ultima volta di due anni fa mentre si incamminava verso la stazione ferroviaria in disuso di Prata, poco distante dalla sua abitazione. Quella sera si festeggiava il compleanno della figlia Romina.