Il rischio sismico di Avellino "salva" il restauro di Palazzo Trevisani. Il simbolo dei «buchi neri» che da decenni fa da sfondo alle passeggiate lungo Corso Vittorio Emanuele potrebbe diventare cantiere già entro l'estate per l'inizio dei lavori di recupero stimati in oltre 4 milioni di euro. Il condizionale è d'obbligo perché l'ultima parola spetta ai circa quindici proprietari di quel che resta dello storico palazzo settecentesco su cui pende, dallo scorso anno, un'ordinanza sindacale che, oltre ad aver intimato la messa in sicurezza dello stabile, immediatamente portata a termine con la realizzazione di un nuovo e più sicuro ponteggio, prevedeva anche il riavvio del cantiere e, in caso di inottemperanza, l'acquisizione del bene a patrimonio pubblico.

Il restauro del palazzo, pesantemente danneggiato dai bombardamenti del 1943 e dichiarato inagibile dalla fine degli anni '60, dovrà essere conservativo così come stabilito da Comune e Soprintendenza. A farsi carico di un onere non da poco è l'avvocato Carmine Ciccarone, da un anno amministratore del condominio del palazzo fantasma, che avrà il compito di raccordare nipoti, in alcuni casi addirittura pronipoti, che hanno ereditato a propria insaputa un vero e proprio fardello.

Saltato il superbonus 110%, Ciccarone appare ottimista e spiega: «la possibilità data dal Governo di poter procedere con la cessione del credito dal 90 al 50% nelle zone sismiche, seppur con un accollo di spese a carico dei condomini, ci fa ben sperare. Il mio compito è quello di contribuire ad una visione comune per arrivare al restauro del fabbricato. Da una prima riunione, avvenuta nei giorni scorsi, posso dire di aver riscontrato una convergenza tra i condomini. Dalla prossima assemblea, in programma a maggio, dovrebbero arrivare le indicazioni definitive per avviare il percorso di restauro usufruendo della cessione del credito per rischio sismico».

Un treno da non perdere per evitare che il palazzo resti ancora a lungo nello stato di totale degrado ed abbandono con travi fatiscenti, vegetazione cresciuta a dismisura in quello che era l'ampio e suggestivo cortile interno e avanzata finanche su quel che resta della struttura muraria in tufo, coperto da un sistema di tubolari per la messa in sicurezza che fanno poco onore alla sua storia e al salotto buono della città. Né è immaginabile che un intervento tanto oneroso, il progetto di restauro risale al 2012 e attualmente oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro, possa essere affrontato dal Comune, le cui casse sono ancora off limits ad investimenti straordinari. Comune che, prosegue Ciccarone, «dallo scorso anno ha fatto la sua parte dando impulso alle attività, chiedendo spiegazioni e pretendendo la messa in sicurezza.

Con gli uffici di Piazza del Popolo c'è un contatto quasi quotidiano che ha permesso prima la messa in sicurezza del ponteggio, realizzato ex novo, poi di avviare finalmente un ragionamento per il recupero del bene. È anche grazie al Comune che ho avuto la possibilità di incidere maggiormente sui proprietari: ho avuto dalla pubblica autorità il supporto per superare le resistenze che si erano registrate in precedenza».

Se i proprietari daranno l'ok all'operazione di restyling, i lavori potranno iniziare entro l'estate e proseguire celermente, considerando che tutto ciò che verrà realizzato entro il 2023 sarà pagato solo per il 10% dell'ammontare totale, e così via a scalare fino al 2024 quando, se tutto andrà liscio, l'edificio di architettura vanvitelliana potrà riaprire le sue porte ed essere ammirato da passanti e turisti. Almeno questo è l'auspicio dell'amministratore che conclude: «è importante che la maggioranza dei condomini si convinca che quella che abbiamo di fronte è l'ultima chance. Mi auguro prevalga il senso di responsabilità e la volontà di porre fine ad un problema che dura da troppo tempo e che ricade nel cuore della città».