Penultimo appuntamento nel cartellone allestito dall'associazione Opera con il contributo del Comune di Aquilonia presso la Casa della Cultura: oggi, alle 18, è atteso Il Mago di Oz nel paese delle meraviglie, spettacolo teatrale di arte varia adatto a tutte le età. Apparizioni, sparizioni, riapparizioni impossibili, la magia di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore. La scena diventa il luogo dell'illusione e della fantasia: un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia e lo spettatore si ritroverà travolto in un viaggio tra le meraviglie del mondo. Il pubblico viene immerso in una dimensione di grande emozione, divertimento e sogno.

APPROFONDIMENTI Al Gesualdo la celebrazione della danza L'alberghiero Rossi-Doria scuola inclusiva, il premio dell'Università di Macerata Forgione svela “le belle vicende” di Napoli

Musica e teatro si mettono al servizio della meraviglia per dare vita a uno show senza precedenti, in un luogo, dove ognuno può dimenticare il resto del mondo e ritornare bambino. È un viaggio magico dove l'attore si fonde con la musica, dove l'invisibile diventa visibile e i sogni si avverano. Strani oggetti prendono vita, il buio scende, ed è così che il fondale si trasforma aprendo lo scenario al mondo delle ombre cinesi. Le mani di Oscar, la luce della luna, daranno vita ad uno spettacolo incredibile. Strizzi è un attore illusionista considerato nel panorama italiano tra i massimi esponenti dell'arte delle Ombre Cinesi. Fin da piccolissimo incomincia ad occuparsi di illusionismo.

La magia lo affascina sempre di più, ma non si sente completo e, crescendo, cerca nuove esperienze. Decide di studiare recitazione e si forma presso la scuola del Florian Metateatro. Partecipa a seminari con artisti importanti della scena italiana, tra cui Marco Baliani, Gian Marco Montesano, Remondi e Caporossi, Marcello Sambati, Giorgio Albertazzi. Il suo genere di spettacolo, tra poetico, mimico, magico, conduce in un mondo di grande meraviglia, riuscendo a coinvolgere un pubblico di qualunque età e provenienza. Ha ricevuto diversi premi per i suoi spettacoli. Si è esibito in numerosi palchi nazionali ed internazionali lavorando con i più grandi nomi dello spettacolo, tra i quali il regista David Linch. Ha lavorato per il circo più famoso del mondo Le Cirque Du Soleil. Attualmente è in giro per l'Italia e l'estero con i suoi spettacoli. La stagione teatrale ad Aquilonia, iniziata lo scorso 3 dicembre ospitando Corrado Tedeschi, sta offrendo spettacoli per tutti i gusti, con artisti di talento.

La direzione artistica di Dario Marzullo ha evidenziato la diversità degli spettacoli, che va dalla riflessione intima di Tedeschi ,all’esilarante racconto familiare di Marco Falaguasta, dal viaggio storico di Debora Caprioglio al ricordo, appunto, di Totò attraverso il testo poetico di Antonio Grosso. Lo scorso 28 gennaio il preventivabile sold out per Paolo Caiazzo con Eppure sorrido. È stata la volta poi di Dissonorata di Saverio La Ruina, e di Cenerentola Rock di Valeria Nardella. Dieci giorni fa il successo per Maschera di Gelso, il progetto di Iole Cerminara, cantautrice potentina che da anni reinterpreta le canzoni di Fabrizio De Andrè.

Si è trattato di un’affascinante rilettura del cantautore genovese al femminile in cui la musica si fonde ad elementi teatrali: suoni, azioni e immagini suggestive che parlano forte e muovono sentimenti, emozioni e coscienze legate insieme da un unico filo dal palcoscenico alla platea. Il 20 aprile la chiusura con Già di Gianpiero Francese ed i suoi amici: una serata di musica e parole. Un’occasione per condividere una serata di beneficenza (l’intero incasso sarà devoluto alla Caritas di Aquilonia) tra canzoni da ascoltare e da cantare insieme.