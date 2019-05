CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 09:36

Meno reati in Irpinia dall'inizio dell'anno. Il primo trimestre del 2019 fa segnare una riduzione dei delitti rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare, in provincia di Avellino è stata registrata una diminuzione del 5,8%: 2.725 quelli denunciati nei primi tre mesi del passato anno e 2.566 tra gennaio e marzo scorsi.I casi rilevati nel 2016 sono stati 11.715, nel 2017 11.627 e nel 2018 11.053. Lo dice il Ministero dell'Interno che parla di effetti positivi del decreto sicurezza. Ciò in base al monitoraggio effettuato periodicamente dal Viminale. Secondo le cifre fornite dal dicastero di Salvini, scende anche il numero di stranieri ospiti delle strutture di accoglienza sparse sul territorio provinciale, proprio come conseguenza del Dl.