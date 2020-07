«Tutti gli obiettivi che l'Europa ci chiede di raggiungere su sostenibilità ambientale e digitalizzazione, vanno realizzati proprio nelle zone interne del Mezzogiorno. Abbiamo l'opportunità di spezzare l'isolamento e di dare la possibilità ai giovani di non essere costretti ad andarsene ma avere l'opportunità di restare. È questa una missione che come governo dobbiamo assumerci». Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, inaugurando ad Avellino il Polo Giovani, una struttura che il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha destinato alle attività culturale e di formazione dei giovani della provincia di Avellino.

Sulle aree interne, Provenzano ha sottolineato che «il tentativo che stiamo facendo come governo, è quello di passare dalla sperimentazione, che a causa dell'emergenza sanitaria ha fatto registrare qualche ritardo, a politiche e interventi strutturali. Il passaggio che ci attende è quello di accelerare e contestualmente potenziare la strategia nazionale per le aree interne». Provenzano ha ricordato che a queste «è stato stanziato, da gennaio ad oggi, quasi mezzo milione di euro, ma anche occupandoci dei sistemi economici locali con un fondo alle imprese che abbiamo rifinanziato»

