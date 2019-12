Si è presentato questo pomeriggio all’Irpinia il nuovo questore di Avellino, Maurizio Terrazzi. Presso la sala Manganelli della Questura ha tenuto una conferenza stampa, alla presenza del capo gabinetto Maria Rosaria Romano. “Occorre lavorare in sinergia e nella massima unità, nessuno vince la guerra da solo”, ha detto Terrazzi che spinge, dunque, per la stretta collaborazione “con tutti gli attori coinvolti” per combattere la delinquenza. Quindi, prefettura, forze dell’ordine, magistratura. Altrettanto importante per il neoquestore il contributo dei cittadini. “Non conosco ancora bene questo territorio – ha rivelato – ma recupererò in modo rapido con l’aiuto dei collaboratori”. © RIPRODUZIONE RISERVATA