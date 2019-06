Giovedì 20 Giugno 2019, 20:13

La comunità si mobilita per aiutare una concittadina ricoverata in ospedale, ma c'è chi ne approfitta e mette in atto alcune truffe, tanto da costringere l'amministrazione comunale di Pratola Serra ad allertare la popolazione attraverso una nota ufficiale. “Siamo venuti a conoscenza che a Pratola Serra in questi giorni - fanno sapere dal Comune - una signora avvicina i cittadini chiedendo loro soldi a nome della signora Monalisa Mirela Cobzaru, purtroppo ricoverata in ospedale con gravi problemi di salute. Si tratta di una truffa, pertanto invitiamo tutti a diffidare da queste persone e a denunciare comportamenti ed azioni sospette”, sottolinea il sindaco Emanuele Aufiero.