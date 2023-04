Sono state 170 persone le persone scomparse in Irpinia nel 2022. Di queste, 90 sono state ritrovate grazie al piano di coordinamento della Prefettura e 80 riconducibili ad allontanamenti volontari. Sono i dati emersi nel corso del convegno "La psicologia e la medicina dell'emergenza", promosso dalla Guardia di Finanza di Avellino presso l'Abbazia del Loreto a Mercogliano. «Il fenomeno delle persone scomparse nel nostro territorio è frequentissimo spiega il prefetto Paola Spena. È fondamentale un momento di formazione congiunta tra gli operatori che intervengono per lavorare insieme e confrontarsi. Le prime manovre che bisogna mettere in campo riguardano l'emergenza sanitaria. Sostegno psicologico e assistenza ai familiari e alla persona ritrovata sono importanti. Il piano delle persone scomparse prevede una cabina di regia per il coordinamento delle attività con tutti gli attori in campo. I primi a muoversi sono le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che ricevono la segnalazione e si attivano nell'immediatezza. Quando ci sono particolari situazioni intervengono le Stazioni specializzate come il Sagf», sottolinea Spena.

«Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza è una risorsa che si aggiunge alle altre già esistenti. A Sant'Angelo dei Lombardi l'istituzione della Stazione Sagf rappresenta un traguardo importante evidenzia il colonnello Salvatore Minale, comandante provinciale delle Fiamme Gialle. È un punto di riferimento non solo per l'Irpinia, ma per tutta la Campania. Siamo chiamati a operare anche in Puglia e Basilicata. Abbiamo già fatto sei interventi non solo in provincia, ma anche a Salerno».