Il sindaco: «Per il Castello aspetto la firma di De Luca»

Festa pianifica il recupero del Castello longobardo, ma è come se De Luca avesse terminato l'inchiostro. Così il sindaco di Avellino chiama esplicitamente il Governatore, con cui tante contrapposizioni politiche si sono già consumate. «Firmare la convenzione dei Pics - dice la fascia tricolore - è un dovere amministrativo della Regione. L'istruttoria si è conclusa positivamente da marzo e noi attendiamo, consapevoli che se ci saranno problemi e ritardi non dipenderanno da noi, ma che sarà solo responsabilità della Regione se, per 4 mesi, ci ha fatto aspettare per una firma». Proprio per l'assenza del sigillo del primo inquilino di Palazzo Santa Lucia, infatti, il recupero del maniero resta al palo. Insieme ad altre opere, complessivi 4 milioni, tra cui il recupero di Palazzo De Peruta.

All'interno del piano di rilancio del centro storico, la giunta ha appena approvato una delibera che prevede, proprio per il castello, un progetto di fattibilità. Riaprire le porte e riqualificarne i ruderi, questo l'obiettivo. Ma non solo: «Lo studio spiega il sindaco prevede, con 200.000 euro, gli accessi e la realizzazione di una sala immersiva, che racconterà la storia del luogo in maniera virtuale. Così le persone che entreranno si integreranno con il Castello e ne conosceranno meglio la vicenda». Ma se il Governatore non firma, non si muove un euro. Il tutto, con la spada di Damocle di un cronoprogramma dei «Pics» che scade alla fine dell'anno prossimo. Festa evita l'attacco frontale ma sottolinea che le responsabilità, in questo caso verso l'Europa, sono della Regione: «Motivi politici dietro la melina del Governatore? Non penso - risponde - che De Luca voglia arrivare a tanto. Visto che gli uffici regionali e l'assessore Discepolo sono stati inappuntabili ed hanno chiuso da marzo l'istruttoria».

Intanto, il centro storico di Avellino è orfano di uno dei suoi attrattori più potenti. Il sindaco riferisce, però, di una buona notizia per quanto riguarda l'eterno cantiere della piazza. Da due mesi, ormai, si attende la ripartenza dei lavori. Cosa è accaduto? «L'impresa Cogepa ha dovuto prima concludere i lavori dell'Autostazione spiega la fascia tricolore E poi l'aumento del prezzo dei materiali non ci ha certo aiutato, Ma abbiamo concluso una mediazione - fa sapere - Credo di poter dire che e l' intervento ripartirà ufficialmente da qui a pochi giorni. Ormai manca solo un adempimento».

Visti i precedenti, non è possibile essere troppo fiduciosi. I cantieri, del resto, continuano ad impegnare severamente l'amministrazione e i cittadini. Dopo la prova su strada dell'altro ieri, si continua a lavorare sulla linea della Metropolitana leggera. Ieri mattina, a via Cavour, vigili urbani e caschi rossi collaboravano alle operazioni di potatura degli alberi che interferiscono con i fili. I disagi restano alti e l'utilità dell'infrastruttura, che parte il primo agosto, non è ancora chiara a nessuno. Nemmeno a Festa. Il sindaco, dal canto suo, sgombera il campo su alcune questioni. La prima: «Rinunciare a metterla in strada e restituire 20 milioni di euro alla città non sarebbe stato possibile. Sarebbe stato dice un suicidio economico per una città in pre-dissesto, che aveva già 16 milioni di debiti quando mi sono insediato. Se avessi potuto farlo ammette il sindaco avrei deciso diversamente. Ma avevo questo compito: non decretare il fallimento e la morte di questa città. Era impossibile cambiare idea».

Il secondo chiarimento riguarda, invece, la paternità dell'opera stessa, del progetto, e la sua presenza in giunta negli anni in cui veniva approvato. Festa vuol dimostrare in tutti i modi che lui non c'entra: «Il contratto ricorda è stato approvato nel 2008. L'esecutivo a febbraio 2009». Il sindaco, effettivamente, entrava nella giunta Galasso nell'estate del 2009. Chiaramente, c'erano alcuni degli esponenti dell'attuale esecutivo, a partire dall'assessore ai Lavori pubblici, Antonio Genovese. Ma Festa ci tiene a sottolinearlo anche perché, presto, bisognerà installare tutti i cordoli previsti dal progetto. A partire da quelli di Corso Umberto e via Circumvallazione, finiti in un'ordinanza del comandante Arvonio poi disattesa. Ci saranno altri disagi e salteranno posti auto: «Tutti gli adempimenti necessari sono previsti sottolinea Festa in quel progetto che risale al 2009 e che non ho approvato io».