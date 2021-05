Immigrati sfruttati nei campi per pochi euro, tre persone nei guai

Sfruttati nei campi per pochi euro al giorno. Continua la lotta alla piaga del caporalato in Irpinia. I carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino 3 persone ritenute responsabili di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno effettuato una serie di controlli nelle campagne locali per contrastare il dello sfruttamento dei lavoratori, nella maggior parte dei casi extracomunitari. Il blitz in una azienda agricola di Montella ha permesso di sorprendere 29 operai, di cui 7 stranieri. Secondo le ricostruzioni dell’indagine, due dei denunciati (un 40enne della provincia di Salerno ed un 60enne della provincia di Napoli) avrebbero, senza rispettare le regole di assunzione e i diritti dei lavoratori, reclutato manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno e necessità. Denunciato anche il titolare dell’azienda.