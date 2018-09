Venerdì 14 Settembre 2018, 21:22 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 21:26

Pomeriggio movimentato in piazza Libertà ad Avellino. Un giovane immigrato africano ha deciso di entrare vestito in una delle fontane appena restaurate, decidendo di lavarsi il volto e i piedi. Sul posto sono prontamente intervenute due pattuglie della polizia municipale e i carabinieri. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e dalla control room del comando i vigili urbani hanno notato il tutto, inviando subito gli agenti in piazza Libertà. Il giovane è stato invitato a uscire. Prevista una sanzione. Sui social network s'è subito scatenato il dibattito.