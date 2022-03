Immigrato danneggia con un coltello le auto in sosta davanti al supermercato

Ha impugnato un coltello e ha cominciato a danneggiare le auto parcheggiate nei pressi di un supermercato. È accaduto ad Atripalda. A dare in escandescenze un immigrato che, senza motivo apparente, ha urlato contro le persone e provocato danni a varie vetture. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, prontamente allertare da alcune persone che si trovavano in zona, e dei sanitari del 118 per riportarlo alla calma. Nella cittadina di Atripalda si sono vissuti momenti di panico, fino a quando la situazione non è tornata alla normalità. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.