Ancora un altro grave incidente in Alta Irpinia dopo quello avvenuto sull'Ofantina. È accaduto in serata. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta sulla Fondo Valle Sele, al Km. 21,100, nel territorio del comune di Caposele, poco fuori la galleria Montemaggiore. L'incidente stradale ha visto coinvolta una sola autovettura, che è sbandata ed è finita contro il muro che delimita la carreggiata. La ragazza alla guida di 29 anni è rimasta ferita, ed è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale di Oliveto Citra per le cure del caso. L'autovettura è andata distrutta. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA