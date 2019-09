Martedì 3 Settembre 2019, 18:18

Un ragazzino di 13 anni è rimasto ferito in un incidente stradale a Monteforte Irpino. Il 13enne si trovava in sella a uno scooter guidato da un’altra persona, che pure ha riportato lesioni ma più lievi. Il ragazzino ha compiuto un volo di circa dieci metri, finendo rovinosamente al suolo, dopo l’impatto tra il mezzo a due ruote e un’auto. E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. E’ politraumatizzato e presenza ferite al volto. Sul luogo del sinistro i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.