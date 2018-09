Impatto tra auto, una si ribalta e finisce ai bordi del marciapiede: ferite tre persone

Domenica 9 Settembre 2018, 21:06

Tre feriti, tra cui una ragazzina, e un'auto che si ribalta finendo quasi sul marciapiede. Violento impatto sulla statale 90 a Mirabella Eclano, al bivio per Bonito. Si sono scontrate una Lancia Delta e una Citroen C3. Sette in tutto le persone a bordo dei due veicoli. I feriti sono stati trasportati in ospedale. La Citroen si è capovolta finendo la sua corsa al bordo del marciapiede. Fortunatamente nessuno si trovava a passare in quel momento.La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per liberare gli occupanti dagli abitacoli delle auto e per mettere in sicurezza la strada. La circolazione ha subito rallentamenti.