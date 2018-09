Lunedì 10 Settembre 2018, 18:34

VIolento schianto in autostrada. Sulla Napoli-Bari, nel territorio del comune di Pietradefusi in direzione della Puglia, s'è verificato l'impatto tra un camion che trasportava pomodori e una Mercedese Classe A. La vettura è finita fuori strada. Per il conducente del tir nessuna conseguenza, mentre la donna di 44 anni alla guida dell'auto è rimasta ferita. E' stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e consegnata ai sanitari del 118. La 44enne è stata trasportata all'ospedale Moscati. Sull'autostrada si sono registrati oltre due chilometri di coda. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.