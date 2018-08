Mercoledì 29 Agosto 2018, 15:51

Gestione illecita dei rifiuti, mancato rispetto delle norme per detenere correttamente i prodotti fitosanitari, impiego in nero di due lavoratori: sospesa l'attività di un'azienda florovivaistica a Volturara Irpina e denunciato il proprietario, un 55enne residente in un comune dell’hinterland napoletano. In azione i carabinieri della stazione locale, con i colleghi forestali, Asl e Ispettorato del lavoro. Diverse le violazioni accertate e contestate all’imprenditore: la gestione illecita dei rifiuti pericolosi e non, derivanti dal ciclo di lavorazione e dall’illecito smaltimento dei residui di trattamenti effettuati; il mancato rispetto delle norme per detenere correttamente i prodotti fitosanitari utilizzati, tra l’altro senza compilare le prescritte schede di sicurezza; l’utilizzo di due caldaie per la produzione di aria calda con potenza superiore a 180 kw, in assenza delle necessarie autorizzazioni per l’emissione in atmosfera; l’impiego in nero di due dei cinque lavoratori presenti che, da accertamenti svolti, non risultavano essere stati assunti regolarmente. Gli ispettori del lavoro, oltre ad elevare una maxi-sanzione hanno sospeso l’attività imprenditoriale. Il 55enne è stato deferito.