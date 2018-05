Venerdì 4 Maggio 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 14:41

È stato ritrovato questa mattina in un dirupo del Monte Terminio in Irpinia, dopo una notte di ricerche, il corpo senza vita di un imprenditore di 54 anni di Salerno. Era stata la moglie a lanciare l'allarme ieri sera. L'uomo mancava da casa da alcune ore. Subito attivate le operazioni da parte dei carabinieri di Montella e di Serino, che indagano per fare piena luce sull'accaduto. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco.