Imprenditore sposato ricatta l'ex amante ucraina con immagini hard

Immagini intime diffuse via whatsapp, il ricatto alla ex è amplificato dalle dimensioni molto piccole della comunità in cui vive la donna. Questa volta il revenge porn, però, viene denunciato non soltanto dalla vittima ma anche dal suo nuovo compagno.

Una storia che aveva fatto il giro di Ariano Irpino, il luogo in cui un imprenditore di 54 anni del posto, sposato e con figli, al termine della relazione con una donna ucraina di 39 anni aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati