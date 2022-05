«Imprese edili in ginocchio per la stretta sul credito»

Superbonus 110%, le imprese irpine del comparto sono in ginocchio. A lanciare l'allarme è Confartigianato Avellino: il 60% delle aziende della filiera edile è in grave difficoltà. «A seguito di un questionario sottoposto alle ditte associate emerge un dato molto preoccupante spiega il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella Dall'indagine viene fuori che il 40% è in difficoltà, un altro 20% denuncia gravi problemi». L'analisi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati