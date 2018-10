CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 11:24

Imu e Tasi 2015, in arrivo circa 2800 avvisi di accertamento per il mancato pagamento delle somme dovute.In queste settimane saranno notificate ai destinatari i ruoli per l'Imu (imposta municipale propria) e Tasi (tassa sui servizi indivisibili) che risultano morosi dal riscontro contabile. Gli importi sono ricompresi nel piano programmatico dei pagamenti e del patto di stabilità.Nella lotta all'evasione dei tributi comunali il Comune si è attivato ponendo in campo strategie per scovare i «furbetti» attraverso il potenziamento del sistema informatico dell'ufficio tributi. L'obiettivo è recuperare una quota dovuta al mancato incasso da parte del Comune. Il fenomeno oltre alla crisi economica è stata l'applicazione dell'Imu anche sull'abitazione principale e della Tasi.Si dovrà ora verificare il numero dei cittadini che saranno obbligati a pagare la quota di tributi evasi. In caso di mancato pagamento si procederà successivamente alla riscossione coattiva. L'ufficio tributi è stato potenziato incrementando la parte informatica con i controlli incrociati.