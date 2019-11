© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Castel Baronia , in provincia di Avellino , hanno denunciato un 30enne ritenuto responsabile di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo, fermato alla guida della sua autovettura ad, è stato trovato con alcune armi a bordo della sua autovettura: un grosso bastone e due machete.Il 30enne non è riuscito a fornire una valida giustificazione in merito al porto degli oggetti rinvenuti, di conseguenza è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Le armi sono state sequestrate.