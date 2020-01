Nell’ambito dei servizi predisposti dal comando provinciale di Avellino, i carabinieri della stazione di Serino hanno denunciato tre ventenni del serinese, ritenuti responsabili del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.



Fermati a bordo di un’auto, i giovani nascondevano un coltello a serramanico sotto a un sedile. I tre, che non hanno fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, sono stati accompagnati in caserma e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Il coltello è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA