Sabato 5 Ottobre 2019, 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giro in auto con ascia, machete nonché una bustina contenente una modica quantità di hashish ed uno spinello. A casa, invece, sono stati trovato 30 grammi di hashish, oltre 45 grammi di marijuana, una cinquantina di semi di canapa indiana ed un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. In manette è finito un uomo di 45 anni di Flumeri, che è stato ammanettato dai carabinieri. I militari lo hanno bloccato durante controlli ordinari. Per il 45enne sono stati disposti i domiciliari.