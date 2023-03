Usano modi di operare diversi e questo porta a pensare che ad agire siano più bande. Città e provincia sono sotto assedio dei ladri. Un'escalation di furti si è registrata anche lo scorso week end. Numerose le segnalazioni di colpi andati a segno e di altri che sono falliti. Nel capoluogo sono state visitate nel tardo pomeriggio di sabato varie abitazioni nella zona di via Tagliamento. I raid sono stati compiuti tra le 17 e le 20. In alcuni appartamenti sono stati portati via oggetti in oro e denaro contante.

APPROFONDIMENTI Avellino, stop alla raccolta dei rifiuti Avellino, aule multimediali nell'Arichivio di Stato Ofantina, schianto tra 3 auto e un bus, 20enne in ospedale

I proprietari al rientro presso le proprie abitazioni si sono accorti dell'azione dei ladri. Sono, quindi, scattate le segnalazioni alla centrale operativa della Questura di Avellino. Gli agenti della Sezione Volanti hanno effettuato sopralluoghi negli appartamenti presi di mira, riscontrando in tutti i casi che non vi erano segni di effrazione alla porta di ingresso e agli infissi.

I poliziotti, dopo essersi accertati che i portoni fossero stati chiusi con più mandate, sospettano che i ladri abbiano usato una chiave pass-partout o un altro marchingegno capace di aprire anche la più moderna e sofisticata serratura. I proprietari si sono accorti della visita dei soliti ignoti avendo trovato le stanze messe a soqquadro. Gli agenti della Sezione Volanti stanno verificando le immagini della videosorveglianza interna delle stesse abitazioni e quelle degli impianti pubblici delle zone interessate. Le aree centrali del capoluogo sono diventate già da qualche giorno bersaglio delle gang di ladri. La scorsa settimana sono stati interessati alcuni appartamenti di corso Europa. Non solo.

Nelle ultime settantadue ore, gli agenti delle Volanti sono intervenuti anche per altri furti in via Giacinto Greco, via Rotondi, via Francesco Tedesco, via Volpe e in via De Gaspari. In quest'ultimo caso è stato pesantemente danneggiato il portone d'ingresso di un immobile. Oltre alle abitazioni, in contrada Cesine i malviventi hanno portato via attrezzature agricole costose. Mentre in via Tagliamento i ladri sono entrati senza lasciare segni, negli altri luoghi sono entrati forzando porte e infissi. Questo, dunque, porta a pensare all'azione di più bande. Il capoluogo dall'inizio dell'anno è nella morsa dei ladri che si sono concentrati nelle zone dell'immediata periferia. Gli interventi della Polizia sono stati in media una quindicina al mese, a cui bisogna aggiungere le numerose denunce e il lavoro senza sosta dei Carabinieri. Insieme alla città, anche la provincia sta facendo i conti con i ladri. Proprio la Polizia è intervenuta in un centro commerciale di Torrette di Mercogliano per una segnalazione di furto. L'immediato arrivo degli agenti ha fatto saltare i piani dei malviventi. Ad Ariano Irpino è stato saccheggiato il cimitero: asportati portafiori e altri oggetti sacri. Sono state anche danneggiate alcune tombe. Questo ha scatenato la rabbia dei cittadini. Sempre sul Tricolle, alcuni giorni fa, un colpo è stato messo a segno in un'azienda di Cardito. Portati via rame e attrezzature varie.

Dalla Valle dell'Ufita all'hinterland. In contrada San Vincenzo nel territorio di Atripalda al confine con Cesinali è stata svaligiata una villa. Nel Serinese colpite le case di campagna, anche in pieno giorno. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli che vengono potenziati a partire dal tardo pomeriggio. I militari sono impegnati in posti di blocco e verifiche dinamiche. in città a supporto degli agenti della Questura di Avellino i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli per contrastare i reati predatori come disposto dal piano di sicurezza.