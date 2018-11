Lunedì 26 Novembre 2018, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 35enne di Pontecagnano Faiano, ritenuto responsabile di detenzione illecita di stupefacenti, sostanze anabolizzanti e di munizionamento nonché per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento finalizzato a verificare l’eventuale alterazione psicofisica per uso di droga.Sabato sera, a Montoro, le pattuglie erano impegnate in un servizio serale ad “alto impatto”, disposto dal comando provinciale di Avellino, quando all’occhio dei militari non è passata inosservata un’autovettura con alla guida un soggetto di possibile interesse nella lotta alla droga. Intimato l’alt, si procedeva dunque al controllo. L’inspiegabile nervosismo manifestato dal 35enne, induceva i militari ad approfondire l’accertamento. E, all’esito di perquisizione, rinvenivano nelle tasche dei pantaloni da lui indossati un pacchetto di cartine ed un grinder con residui di marijuana; una modica quantità di analoga sostanza stupefacente veniva rinvenuta occultata negli slip. Il soggetto, nonostante l’evidente sintomatologia, rifiutava l’invito a sottoporsi al test tossicologico.I militari dell'Arma ritenevano quindi opportuno estendere la perquisizione anche alla sua abitazione, attività che consentiva altresì di rinvenire e sottoporre a sequestro vari flaconcini di sostanze anabolizzanti e dopanti nonché ulteriori tre grinder, anch’essi con residui di marijuana e 11 cartucce Winchester. All’esito delle verifiche, oltre al ritiro della patente di guida ed al sequestro del veicolo, nei confronti del 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, finalizzate anche a stabilire la provenienza di quel munizionamento e di quant’altro illegalmente detenuto.