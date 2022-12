Avellino, in casa aveva droga e lampade irradianti per coltivare cannabis: preso 47enne

Aveva droga in casa e un sistema irradiante per coltivare cannabis.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino che hanno arrestato un 47enne del capoluogo irpino.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione è stato trovato in possesso di circa 400 grammi di marijuana già essiccata, di una piantina dell’inconfondibile vegetale nonché di un bilancino di precisione e di una lampada irradiante una luce che stimola il ciclo vegetativo delle piante, frequentemente utilizzata per le coltivazioni di cannabis in ambienti chiusi.