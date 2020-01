Trovano residuati bellici mentre ristrutturano un edificio a Greci. Questa mattina i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un fabbricato comunale disabitato da anni, dove nel corso di lavori di ristrutturazione, in un’intercapedine del tetto, è stata rinvenuta una cassetta di legno contenente alcune centinaia di cartucce calibro 303. Tale munizionamento, di fabbricazione inglese e risalente con molta probabilità all’ultimo conflitto mondiale, è stato sottoposto a sequestro. Sono stati avviati accertamenti da parte dei militari dell'Arma per fare piena luce. © RIPRODUZIONE RISERVATA