In casa gli trovano pistola, fucile e munizioni: 60enne nei guai

Pistola, fucile e munizioni in casa nonostante non avesse la licenza. Finisce nei guai un 60enne irpino. I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia lo hanno denunciato per illecita detenzione di armi e munizioni. Nel corso di una perquisizione mirata all’interno della sua abitazioni, i militari hanno trovato all’interno di una cassaforte una pistola calibro 7,65 con 9 cartucce nonché un fucile e relativo munizionamento, sebbene fosse sprovvisto di licenza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 60enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.