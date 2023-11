Freddo e disorganizzazione all'interno delle fabbriche. Gli addetti di tre aziende della provincia incrociano le braccia per rivendicare i propri diritti e, soprattutto, migliori condizioni di lavoro.

E i vertici della Fiom Cgil attaccano: «Non si può continuare a tollerare un sistema nel quale sono sempre le maestranze a pagare le inefficienze». Dopo la protesta dei lavoratori della Denso di Pianodardine, ieri hanno scioperato per un'ora gli operai della Industria Italiana Autobus di valle Ufita e della Aurubis di Pianodardine.

«I lavoratori evidenzia il segretario della Fiom Cgil Giuseppe Morsa meritano un trattamento diverso e, per questo, saremo al loro fianco nella battaglia per la dignità ed il salario».

APPROFONDIMENTI Iva, la donna Vestita di rosso che combatte la violenza di genere Scompare la figlia, il mondo del calcio si stringe al direttore Perinetti Furto al De la Ville, 30mila euro il bottino: ladri scatenati in città

I primi a far sentire la propria voce sono stati gli addetti della Denso, l'azienda di Pianodardine specializzata nella produzione di sistemi termici per abitacolo.

«Non possiamo lavorare evidenziano le Rsu al freddo: le condizioni registrate in fabbrica nella giornata di lunedì non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza per l'espletamento delle prestazioni lavorative».

I lavoratori hanno bloccato l'attività «per responsabilità aziendali» ed il consiglio di fabbrica è andato all'attacco.

«Il periodo di fermo produttivo scrivono i rappresentanti del consiglio di fabbrica della Denso va retribuito integralmente. Sarebbe utile, nella fattispecie, che l'azienda eviti di fantasticare soluzioni diverse che sarebbero in ogni caso illegali. Piuttosto, utilizzi il tempo per risolvere i problemi organizzativi interni e garantire una condizione di lavoro dignitosa ai propri dipendenti».

Situazione diversa per i lavoratori dello stabilimento della Industria Italiana Autobus che chiedono risposte concrete in tempi rapidi per favorire l'avvio di un percorso di rilancio verso il definitivo decollo del progetto di polo unico di produzione degli autobus.

Le maestranze della fabbrica specializzata nella produzione di autobus per il trasporto pubblico hanno incrociato le braccia per un'ora per «incapacità gestionale, sicurezza, atteggiamento repressivo e scarse relazioni sindacali».

La protesta, proclamata in maniera unitaria dai rappresentanti di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Fismic ed Ugl metalmeccanici, ha visto un'adesione massiccia delle maestranze di valle Ufita.

Secondo i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, tutti gli operai, al contrario dei colleghi impiegati, si sono fermati per un'ora ed hanno aderito al blocco degli straordinari.

Le Rsu annunciano, nel contempo, la possibilità di mettere in campo nuove iniziative di protesta qualora la situazione non subisse variazioni in positivo.

Hanno incrociato le braccia per un'ora anche gli addetti della Aurubis, specializzata nella trasformazione del rame, raffinato elettroliticamente, in vergella destinata a successiva trafilatura.

I lavoratori dello stabilimento di Pianodardine hanno protestato per il mancato rispetto delle relazioni sindacali e degli accordi sottoscritti con le organizzazioni di categoria.

Tre aziende diverse, accomunate dalla determinazione degli addetti che rivendicano il rispetto dei propri diritti e sono pronti anche ad iniziative di protesta per chiedere maggiore rispetto e condizioni di lavoro ottimali all'interno dei rispettivi stabilimenti.

«La condizione dei lavoratori all'interno delle fabbriche chiosa il segretario della Fiom Cgil Morsa continua a subire peggioramenti costanti al punto che le maestranze sono costrette ad incrociare le braccia per rivendicare diritti e dignità. E' fondamentale un'inversione di tendenza».